В Севастополе затонул док с подводной лодкой

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанным подводной лодкой Б-380, принадлежавший ЧФ РФ.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известно, что подводная лодка уже всплыл на поверхность и находится на плаву. Затопление могло произойти из-за техническое состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Информации о пострадавших нет.
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Оккупанты пополнили Черноморский флот новейшими кораблями. В 2019-м в состав ЧФ вошло девять кораблей.
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