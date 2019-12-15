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воскресенье, 15 декабря 2019 12:49

В Севастополе затонул док с подводной лодкой

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В Севастополе затонул док с подводной лодкой
В бухте Севастополя подводная лодка ожидал ремонт с середины 2000-х

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанным подводной лодкой Б-380, принадлежавший ЧФ РФ.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Известно, что подводная лодка уже всплыл на поверхность и находится на плаву. Затопление могло произойти из-за техническое состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

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Оккупанты пополнили Черноморский флот новейшими кораблями. В 2019-м в состав ЧФ вошло девять кораблей.

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Дата
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