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воскресенье, 01 декабря 2019 00:43

Оккупанты пополнили Черноморский флот новейшими кораблями

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В 2019 году в состав оккупационного Черноморского флота Российской Федерации в Крыму вошло девять кораблей.

"В 2019 году в состав флота принято 5 новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился 4 новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран", – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На завершающей стадии испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Корабль может войти в состав ЧФ РФ в декабре этого года.

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Автор: Минобороны РФ
 

В конце октября Минобороны РФ провело ракетные стрельбы, в которых атомная подводная лодка "Князь Владимир" впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".

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