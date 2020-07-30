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четверг, 30 июля 2020 11:01

В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму

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В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
Аннексия Крыма: ФСБ задержала в Крыму военнослужащего Черноморского флота по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Фото: скриншот с видео

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ задержали военного, обвиненного якобы в шпионаже в пользу украинской военной разведки.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России, задержанный служил на Черноморском флоте РФ в Севастополе.

По информации оккупантов, российский военнослужащий собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, представляющие государственную тайну.

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Против него начато уголовное дело по статье "Государственная измена". Точная дата задержания не названа, однако известно, что задержанного уже взяли под стражу.

В июне 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил украинская контрразведка совместно со следователями СБУ разоблачила агента так называемой ЛНР - бывшего сотрудника милиции.

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