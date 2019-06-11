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вторник, 11 июня 2019 08:51

В сети опубликовали фото курортов оккупированного Крыма

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В сети опубликовали фото курортов оккупированного Крыма
Разрушенные курорты оккупированного Крыма. Фото: RoksolanaToday&Крым25% ‏

В сети появились удручающие фото из оккупированного Россией Крыма, который "подготовили" к курортному сезону.

На снимках показана ситуация в разных городах полуострова — Саках, Евпатории и Севастополе. Их опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Сакское побережье к курортному сезону готово", — говорится в подписи к фото с пансионата "Парус".

В Евпатории в это время затопило дороги, а в Севастополе закрыли проезд к популярному пляжу.

"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу", — пожаловались в сети.

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В оккупированной Крыму вандалы уничтожили 300 м Северно-Крымского канала. На участке отводного канала, который должен питать Сакский и Раздольненский районы сняли бетонные плиты.

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Дата
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июня

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