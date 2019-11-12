В России осудили 6 крымчан к колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, что в России приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".

Согласно решению суда, Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения. Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет колонии строгого режима, передает Радио Свобода.

На заседание приехали более сотни человек, поддержать крымчан. В суде был представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Автор: Радио Свобода Прокурор просил целом 98,8 лет лишения свободы. Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты не пустили в Украину крымскую диседентку

Российский прокурор просил в целом 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимые выступили с последним словом.

Обвинуваних в этом деле задержали в феврале-апреле 2016 в Ялте. Их обвинили в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследование в России и в оккупированном Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".