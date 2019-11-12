В России осудили 6 крымчан к колонии строгого режима

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 3222
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 477
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 288
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1125
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2871
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2124
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
9
4
7
17
9
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Американские бомбардировщики &quot;покошмарили&quot; россиян в Черном море
Американские бомбардировщики "покошмарили" россиян в Черном море
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Показали работу и цены на крымских рынках
Показали работу и цены на крымских рынках
Видео
Все видео
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1233
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 927
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3816
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 468
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 11:57

В России осудили 6 крымчан к колонии строгого режима

  Комментировать

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, что в России приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".

Согласно решению суда, Муслима Алиева приговорили к 19 годам заключения. Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет колонии строгого режима, передает Радио Свобода.

На заседание приехали более сотни человек, поддержать крымчан. В суде был представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Автор: Радио Свобода
  Прокурор просил целом 98,8 лет лишения свободы. Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.
Прокурор просил целом 98,8 лет лишения свободы. Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты не пустили в Украину крымскую диседентку

Российский прокурор просил в целом 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимые выступили с последним словом.

Обвинуваних в этом деле задержали в феврале-апреле 2016 в Ялте. Их обвинили в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследование в России и в оккупированном Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России осудили 6 крымчан к колонии строгого режима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 22635
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16101
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 12978
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 17 Просмотров: 11584
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 9945
Крым
Все для людей: в Крыму оккупационная власть хочет построить еще два СИЗО
Все для людей: в Крыму оккупационная власть хочет построить еще два СИЗО Просмотров: 252
Верные присяге: украинские военные, вышедшие из оккупированного Крыма, отметили 15-летие актической группы
Верные присяге: украинские военные, вышедшие из оккупированного Крыма, отметили 15-летие актической группы Просмотров: 342
Российские оккупанты не пустили в Украину крымскую диседентку
Российские оккупанты не пустили в Украину крымскую диседентку Просмотров: 171
В Крыму задержали легендарную крымскотатарскую активистку
В Крыму задержали легендарную крымскотатарскую активистку Просмотров: 396
Россияне делают из крымских подростков убийц - эксперт
Россияне делают из крымских подростков убийц - эксперт
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
17
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 6367
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua