В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1035
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3852
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1701
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4698
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5742
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
20
3
4
13
7
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Видео
Все видео
Аннексия Крыма: 6 лет оккупации
Аннексия Крыма: 6 лет оккупации
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Захват рыбаков в Азовском море: оккупанты показали видео допроса украинцев
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 396
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 612
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 12:44

В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности

  Комментировать
В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности
Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива. Фото: Главком

Морской суд ООН частично поддержал Украину в иске против России. Иск касается нарушений РФ конвенции ООН.

Пока дело по существу не рассматривалось. Арбитражный суд решал, имеет ли он полномочия рассматривать его. В то же время Россия настаивала, чтобы украинскую жалобу отклонили, пишет "Європейська правда".

В Украине объясняют, что Россия в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

"Дело по морскому праву движется дальше. Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - заявил министр МИД Вадим Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом

Добавил, что основные претензии Украины касались незаконного строительства РФ моста через Керченский пролив и остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

Полное решение Арбитража пока не публикуют. Оно появится после согласования со сторонами возможности публикации конфиденциальных моментов решения.

Украина предоставила аргументы по делу еще в июне 2019-го. Ожидала, что решение вынесут за 3-6 месяцев. В то же время дело затянулось на 9 месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 47191
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 26820
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17856
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13464
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 13401
Крым
Крымские татары готовят митинги в Крыму
Крымские татары готовят митинги в Крыму Просмотров: 612
Захваченные украинские корабли нашли в севастопольской бухте
Захваченные украинские корабли нашли в севастопольской бухте 1 Просмотров: 1026
Аннексия Крыма: 6 лет оккупации
Аннексия Крыма: 6 лет оккупации
 1 Просмотров: 459
Крым вошел в состав Украины
Крым вошел в состав Украины
 Просмотров: 1224
Крымского журналиста Семену встретили в Киеве
Крымского журналиста Семену встретили в Киеве Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
Голосов: 7001
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua