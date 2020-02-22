В ООН частично поддержали иск Украины против России: подробности

Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива. Фото: Главком

Морской суд ООН частично поддержал Украину в иске против России. Иск касается нарушений РФ конвенции ООН.

Пока дело по существу не рассматривалось. Арбитражный суд решал, имеет ли он полномочия рассматривать его. В то же время Россия настаивала, чтобы украинскую жалобу отклонили, пишет "Європейська правда".

В Украине объясняют, что Россия в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

"Дело по морскому праву движется дальше. Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - заявил министр МИД Вадим Пристайко.

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Добавил, что основные претензии Украины касались незаконного строительства РФ моста через Керченский пролив и остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

Полное решение Арбитража пока не публикуют. Оно появится после согласования со сторонами возможности публикации конфиденциальных моментов решения.

Украина предоставила аргументы по делу еще в июне 2019-го. Ожидала, что решение вынесут за 3-6 месяцев. В то же время дело затянулось на 9 месяцев.