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среда, 01 августа 2018 16:31

В оккупированный Крым прибыли европейские политики и бизнесмены

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В оккупированный Крым прибыли европейские политики и бизнесмены
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. Фото: Корупция.Инфо

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского международного экономического форума, передает РИА-Новости.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", - сказала представительница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, среди них - политики и бизнесмены.

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"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", - добавили в пресс-службе. Визит на аннексированный полуостров продлится до 3 августа.

Украина резко отреагировала на визит чехов в оккупированный Крым. Они проигнорировали не только украинский закон, но и нарушили международное право. Украинские дипломаты отметили, что Москва находит для поездок на оккупированные территории "политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах".

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