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вторник, 19 октября 2021 16:16

В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию

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В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию
Представителей ряда профессий в оккупированном Крыму обязали вакцинироваться. Фото: pixabay.com

В Крыму оккупационная власть РФ ввела обязательную вакцинацию от Covid-19 для ряда профессий.

Об этом говорится в "постановлении" санитарного врача оккупированного полуострова.

Решение приняли из-за стремительного роста случаев коронавируса на территории региона.

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Обязательной вакцинации подлежат учителя, медики, социальные работники, продавцы, работники в сфере общественного питания. Вакцинироваться обязаны работники гостиниц, общественного транспорта, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, сферы ЖКХ и энергетики, культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров.

Также под обязательную вакцинацию попадают государственные и муниципальные служащие, представители оккупационной власти.

До 15 ноября необходимо вакцинировать 80% работников от численности штата. Полностью иммунизировать - до 20 декабря текущего года.

Российские оккупанты вакцинируют жителей Крыма препаратом собственного производства "Спутник V". Называют его вакциной от коронавируса. Однако ВОЗ, Евросоюз и другие международные организации не признали его таковым, потому что не прошел испытания и сертификацию.

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