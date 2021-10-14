В России новый антирекорд смертности от Covid-19

В России свирепствует Covid-19. Фото: Reuters

В России за минувшие сутки умерли от коронавируса 986 человек. Это максимальный показатель умерших от коронавируса за все время пандемии.

Днем ранее зафиксировано 984 летальных исхода, сообщает телеграмм канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России обнаружили 31 299 новых инфицированных. Больше всего новых больных в Москве - 6712, Санкт-Петербурге - 2345 и Московской области - 1911.

Всего по состоянию на 14 октября 2021 в РФ количество инфицированных Covid-19 выросла до 7892980 лица в 85 регионах, 220315 человек умерло, 6937756 пациентов выздоровели.

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Россия стала четвертой страной в мире, которая больше всего пострадала от пандемии после США, Бразилии и Индии. Это по количеству больных. По количеству умерших Россия на пятом месте в мире после Мексики. Причиной этого стал низкий уровень вакцинации.