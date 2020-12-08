В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море

В оккупированном Крыму под Алуштой начали сбрасывать строительный мусор в Черное море.

Фото опубликовали на странице блога RoksolanaToday&Крымua в Twitter.

"Сброс строительного грунта на городские пляжи. Строительный мусор фактически в море. Поселок Малый Маяк. ЮБК. Такого даже у нас еще не было", – написали в блоге.

Фото: RoksolanaToday&КримUA

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Польские мусульмане извинились за календари, на которых оккупированный Крым обозначили территорией РФ. Инцидент назвали редакционной ошибкой.