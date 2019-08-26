В оккупированном Крыму россияне пускали ракеты

В оккупированном Крыму Россия провела пуски ракет. Об этом сообщил российский ТАСС.
На полигоне 10 истребителей Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям.
В пресс-службе Черноморского флота заявили, что "в ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей", "отработали комплекс мероприятий по поиску, выявлению и обезвреживанию воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух- воздух".
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В апреле в Одесской области успешно прошло очередное испытание украинской крылатой ракеты "Нептун".
Безопасность пусков обеспечивала группа из 11 кораблей ВМС Украины, пишут на сайте Минобороны.
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