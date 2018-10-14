В оккупированном Крыму произошел новый химический выброс: подробности

Жителей Армянска снова травят. Фото: JHk

В Армянске произошел очередной очередной химический выброс на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщают местные жители. По их словам, утром в городе была страшная вонь, снова появился маслянистый налет. В то же время оккупационная власть не подтверждает новый химвыброс на предприятии, сообщает местное издание "Примечания".

"8 утра. Опять вонь стоит в городе. Они что, издеваются? А в отчетах все в норме", "Частный сектор ул. Иванова - воняет кислотой, еще как! Сильнее скажем чем вчера! На подоконниках маслянистый налет", "Машина вся в маслянистом налете. И налет был еще со среды на четверг, и с четверга на пятницу. Опять нас травят "," Люди, откройте окна и посмотрите какие у вас подоконник с улицы. Особенно западной стороны. Асфальт снова весь в маслянистом налете "," Вчера вечером и сегодня утром очень сильно воняет, дышать невозможно ", - рассказывают люди.

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"Власть" Крыма по-прежнему утверждает, что все "под контролем", "никакой угрозы нет".

Предложения о санкциях против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма разработало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Наказание предлагается ввести против ряда юридических лиц, которые помогают работе завода "Титан".