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вторник, 17 сентября 2019 18:22

В оккупированном Крыму перевернулась машина с маленьким ребенком

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В оккупированном Крыму перевернулась машина с маленьким ребенком
В Сиферопльському районе перевернулась машина. Фото: Крим.Реалии

В оккупированном Крыму, возле села Кизиловое разбился автомобиль "Toyota Аvensis".

В салоне находилась женщина и ребенок 2019 рождения, оба получили травмы, сообщают Крым.Реалии.

Машина покатилась с обрыва и перевернулась.

Женщину и ребенка удалось вытащить до приезда спасателей.

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В сети появилось видео с жестокими "играми" детей в одной из школ Симферополя.

Опубликовал запись блогер под ником Фашик Донецкий на своей странице в Twitter.

"Зомбированные пропагандой РФ дети "тренируются", — указано в подписи к видеозаписи.

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