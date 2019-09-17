В оккупированном Крыму перевернулась машина с маленьким ребенком

В оккупированном Крыму, возле села Кизиловое разбился автомобиль "Toyota Аvensis".
В салоне находилась женщина и ребенок 2019 рождения, оба получили травмы, сообщают Крым.Реалии.
Машина покатилась с обрыва и перевернулась.
Женщину и ребенка удалось вытащить до приезда спасателей.
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В сети появилось видео с жестокими "играми" детей в одной из школ Симферополя.
Опубликовал запись блогер под ником Фашик Донецкий на своей странице в Twitter.
"Зомбированные пропагандой РФ дети "тренируются", — указано в подписи к видеозаписи.
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