В оккупированном Крыму нашли огромный скотомогильник

В карьере Бахчисарайского района оккупированного Крыма обнаружили и уничтожили почти 2 т костей животных.
В крематории уничтожили 1850 кг костей крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота после обвалки, сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарии полуострова.
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Начали административное расследования по установлению ответственных лиц за обнаруженные биологические остатки.
Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки собаки доколумбовых времен в древнем городе Сечин, Перу. Им около 1 тыс. Лет. Уцелело мех животного и подушечки лап.
Собаку нашли в главной структуре города - монументальном храмовом комплексе. Вероятно, неизвестную местную породу использовали в храме как сторожа или религиозной целью.
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