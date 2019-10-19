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суббота, 19 октября 2019 11:41

В оккупированном Крыму нашли огромный скотомогильник

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В оккупированном Крыму нашли огромный скотомогильник
Остатки животных утилизировали. Фото: unian.net

В карьере Бахчисарайского района оккупированного Крыма обнаружили и уничтожили почти 2 т костей животных.

В крематории уничтожили 1850 кг костей крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота после обвалки, сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарии полуострова.

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Начали административное расследования по установлению ответственных лиц за обнаруженные биологические остатки.

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки собаки доколумбовых времен в древнем городе Сечин, Перу. Им около 1 тыс. Лет. Уцелело мех животного и подушечки лап.

Собаку нашли в главной структуре города - монументальном храмовом комплексе. Вероятно, неизвестную местную породу использовали в храме как сторожа или религиозной целью.

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