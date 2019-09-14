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суббота, 14 сентября 2019 18:47

В оккупированном Крыму на дереве нашли немецкую бомбу времен Второй мировой

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В оккупированном Крыму на дереве нашли немецкую бомбу времен Второй мировой
Боеприпас уничтожили на специальном полигоне. Фото: МЧС РФ

В оккупированном Крыму на дереве нашли немецкую бомбу времен Второй мировой войны.

Снаряд обнаружили недалеко от села Бондаренково Ленинского района на склоне одного из оврагов, где проходит тропа к морю. Боеприпас висел на ветвях дерева. Об этом сообщает российское МЧС.

"Прибыв на место, сотрудники чрезвычайного ведомства идентифицировали опасную находку как немецкая бомба весом 1 кг (SD-1). Во время дополнительного обследования территории были обнаружены еще две авиационные осколочные бомбы весом 2,5 кг и 20 кг (АТ-2,5 и АО-20) ", - говорится в сообщении.

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Найденные боеприпасы перевезли и уничтожили на специальном полигоне.

При въезде в Белую Церьковь дорожная служба обнаружила боеприпасы времен Второй мировой войны. Как отмечается, в кювете за деревом были два мешка, в них - патроны и снаряды.

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