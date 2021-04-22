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четверг, 22 апреля 2021 14:56

В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинское судно

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В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинское судно
На судне находились два члена экипажа, которые являются гражданами Украины. Фото: pixabay.com

В оккупированном Крыму "за незаконную добычу рыбы" задержали украинское рыболовецкое судно.

Об этом заявили в российском пограничном управлении ФСБ, сообщает ТАСС. Рыбаков на судне ЯОД-2483, портом приписки которого является Очаков Николаевской области, задержали за 40 миль на северо-запад от мыса Прибойный.

"На борту катера обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкан и ската", - говорится в сообщении ФСБ.

На судне находились два члена экипажа, являющиеся гражданами Украины. В ведомстве заявили, что, "суд" уже оштрафовал капитана судна на 257 тыс. руб. Украинская сторона пока никак не отреагировала.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отреагировал на информацию о задержании рыбаков в Facebook. Он вместе с коллегами из "Морской экспертной платформы" больше года призывают украинский парламент, и правительство завершить процедуру официального установления морских границ между Украиной и РФ.

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Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика. Они использовались для транспортировки пассажиров к временно оккупированному Крыму в аэропорт Симферополя.

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