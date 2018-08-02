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четверг, 02 августа 2018 18:07

В оккупированном Крыму дома крымских татар оказались вне закона

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В оккупированном Крыму дома крымских татар оказались вне закона
В оккупированном Россией Симферополе планируют снести дома крымских татар

В оккупированном Россией Симферополе планируют снести дома крымских татар. На земельный массив прибыла спецтехника.

"В районе улицы Стрелецкая назревает конфликт между жителями поселка и застройщиком, компанией" Акура ". Прибыла техника для сноса зданий крымских татар. Это провокация!" - написал адвокат Маммет Мамбетов на странице в Facebook.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов добавил, что также туда приехали сотрудники полиции и около 40 "рабочих".

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"Позже подтянулись еще два десятка человек с лопатами. Людей, которые не первый год отстаивают свое право на землю, окружили. Некоторым стало плохо. На месте уже засветились казачки", - добавил он.

По словам Джелалова, люди уверены, что против них будут проводить какие-то действия.

Российские оккупанты превращают курортный Крым на закрытую военную базу. Это вредит окружающей среде и экологии полуострова.

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