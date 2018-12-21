В Москве задержали активистов, поддерживавших Сенцова

 
Ексклюзивы
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 522
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 801
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 495
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3627
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 225
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1890
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3807
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4590
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1746
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2268
Фото
Все фото
14
5
5
14
6
Оккупанты превратили симферопольскую реку в помойку
Оккупанты превратили симферопольскую реку в помойку
Оккупанты хотят качать минеральную воду в &quot;Крымский титан&quot;
Оккупанты хотят качать минеральную воду в "Крымский титан"
Сенцов получит премию академика Сахарова
Сенцов получит премию академика Сахарова
&quot;Пойдем с тобой на рыбалку&quot; - дети написали письма поддержки пленным украинским морякам
"Пойдем с тобой на рыбалку" - дети написали письма поддержки пленным украинским морякам
Администрация крымской психбольницы развлекала оккупантов пациентами
Администрация крымской психбольницы развлекала оккупантов пациентами
Видео
Все видео
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне
Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне
В Крыму на учеников упал потолок
В Крыму на учеников упал потолок
Оккупанты осудили крымскотатарского активиста за час
Оккупанты осудили крымскотатарского активиста за час
По Керченскому мосту идет военная техника: видео
По Керченскому мосту идет военная техника: видео
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 522
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1458
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1593
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3177
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 27
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 16:13

В Москве задержали активистов, поддерживавших Сенцова

  Комментировать
В Москве задержали активистов, поддерживавших Сенцова
В Москве задержали пикетчиков, которые стояли в поддержку Олега Сенцова. Фото: svoboda.org

3 активистов, в Москве вблизи здания администрации президента пикетировали в поддержку Олега Сенцова, задержала полиция.

Перед этим к ним подослали провокаторов, написала журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

"До первого утреннего пикетчика Аркадия Коникова с плакатом о том, что Олег Сенцов получил премию Сахарова, тупо пристроился неизвестного вида господин, что прячет свое лицо, с бумажкой, на которой было нацарапано Я-ЗА! - и тут же нарисовалась полиция, и Аркадия вместе с Я-ЗА! замели. В полиции Я-ЗА! прячет лицо, ни с кем не разговаривает, на контакт с другими задержанными не идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне пикетируют администрацию Путина за освобождение Сенцова - прямая трансляция

Следующий пикетчик доктор Ольга Мазурова вышла с плакатом "Женщины рожают не для того, чтобы глупые и жадные политики использовали их детей как пушечное мясо". За Олей, небольшой худенькой женщиной исключительной природной деликатности и такта, подъехало сразу 6 сотрудников из ОВД Китай-город на 2 машинах. Забрали Олю, а с ней и стоявшего в отдалении и без всякого плаката Костю (Константина Котова - Gazeta.ua)", - сообщила Ивлева.

Задержанных заставили написать объяснительные и отпустили.

Между тем Олега Сенцова выписали из медицинской части исправительной колонии "Белый медведь", которая находится за полярным кругом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Москве задержали активистов, поддерживавших Сенцова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мрію"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 100565
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 40841
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 38271
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 15165
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 13626
Крым
Российские тюремщики хотят заставить работать Сенцова
Российские тюремщики хотят заставить работать Сенцова Просмотров: 594
Рассказали о цели Путина в Крыму
Рассказали о цели Путина в Крыму 1 Просмотров: 927
В Азовское море отправился российский ракетный фрегат - Reuters
В Азовское море отправился российский ракетный фрегат - Reuters Просмотров: 738
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
 Просмотров: 6183
"Только об Украине и говорят": пленный моряк рассказал о пропаганде РФ
"Только об Украине и говорят": пленный моряк рассказал о пропаганде РФ Просмотров: 3366
Больше всего комментируют
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
Украина получила новые боевые вертолеты
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
Голосов: 721
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua