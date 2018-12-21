В Москве задержали активистов, поддерживавших Сенцова

В Москве задержали пикетчиков, которые стояли в поддержку Олега Сенцова. Фото: svoboda.org

3 активистов, в Москве вблизи здания администрации президента пикетировали в поддержку Олега Сенцова, задержала полиция.

Перед этим к ним подослали провокаторов, написала журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

"До первого утреннего пикетчика Аркадия Коникова с плакатом о том, что Олег Сенцов получил премию Сахарова, тупо пристроился неизвестного вида господин, что прячет свое лицо, с бумажкой, на которой было нацарапано Я-ЗА! - и тут же нарисовалась полиция, и Аркадия вместе с Я-ЗА! замели. В полиции Я-ЗА! прячет лицо, ни с кем не разговаривает, на контакт с другими задержанными не идет.

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Следующий пикетчик доктор Ольга Мазурова вышла с плакатом "Женщины рожают не для того, чтобы глупые и жадные политики использовали их детей как пушечное мясо". За Олей, небольшой худенькой женщиной исключительной природной деликатности и такта, подъехало сразу 6 сотрудников из ОВД Китай-город на 2 машинах. Забрали Олю, а с ней и стоявшего в отдалении и без всякого плаката Костю (Константина Котова - Gazeta.ua)", - сообщила Ивлева.

Задержанных заставили написать объяснительные и отпустили.

Между тем Олега Сенцова выписали из медицинской части исправительной колонии "Белый медведь", которая находится за полярным кругом.