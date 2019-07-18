В Минобороны рассказали, сколько российских кораблей находится в Черном море

В Черном море 27 российских кораблей. Фото с открытых источников.

В Черном море находятся 37 кораблей.

В том числе 4 подводные лодки Черноморского флота Российской Федерации, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"На данный момент в Черном море находится 37 кораблей, в том числе 4 подводные лодки Черноморского флота. Они базируются как в оккупированном Крыму в Крымской ВМБ (Севастополь), так и в Новороссийской ВМБ (Новороссийск) на территории Краснодарского края, РФ", - сообщили в управлении.

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В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины. Они пытались проехать через пункт пропуска Армянск на административной границе.