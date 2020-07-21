В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина

В Украине назвали главное условие встречи Зеленского и Путина. Фото: president.gov.ua

Встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии.

Его на брифинге озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".

Такая встреча произойдет только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского, заявил украинский дипломат.

По его словам, пока это условие не соблюдено, любая встреча Зеленского и Путина, "то ли в Крыму, то ли на админгранице в Херсонской области — нонсенс".

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Ранее власти Турции заявили, что могут признать аннексию Крыма Россией, если крымским татарам будет на полуострове хорошо.