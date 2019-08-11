В МИД отреагировали на поездку Путина в Крым

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым. Фото: Zaxid

Украинское МИД выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, включая АР Крым и Севастополь.

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"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - отметили в МИД.

10 августа президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный Крым, где принял участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовал мотоклуб "Ночные волки".