В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину

Крымчане обратились к Путину с просьбой не вырубить Форосский парк. Фото: "Новости Севастополя"

Жители Фороса в Крыму попросили помощи у российского президента Владимира Путина.

Люди записали обращение. В нем требует не уничтожать Форосский парк. Часть парка застраивают. Для этого срезают и выкапывают десятки редких, экзотических и даже краснокнижных деревьев, сообщает "Крым.реалии".

Украина считает парк в Форосе природоохранной территорией общегосударственного значения. Ему почти 190 лет. Строительство на его территории началось осенью 2020 года. Теперь местные жители пытаются остановить вырубку столетних деревьев.

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Подконтрольный оккупантам глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строят детский центр, и обещал высадить другие деревья. На этой неделе местных активистов начала запугивать полиция.

Российские оккупанты в Крыму вырубают 180 деревьев вдоль реки Салгир, текущей в Симферополе. Уничтожать зеленые насаждения начали после аннексии полуострова. В августе россияне заявили, что вырубят 280 деревьев на центральных улицах Симферополя. Все деревья - молодые платаны.