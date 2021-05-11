В Крыму во время обысков убили человека

Российские силовики пришли в дом с обысками и убили человека. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Российская ФСБ провела обыски в крымских татар в селе Заветном и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя.

Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова сообщает, что во время обысков убили его клиента, который якобы оказывал сопротивление.

Район возле дома Рахимова правоохранители оцепили в 6:30. Он в это время находился в Симферополе на заработках.

После обыска жену Рахимова отвезли в участок по вопросам миграции ОМВД.

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Позже активисты "Крымской солидарности" сообщили об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Рахимов.

Соседи рассказали активистам, утром в доме слышали перестрелку и взрыв. На месте обыска правоохранители запретили проводить съемку и выставили оцепление далеко от дома.

Далее к домовладениям приехала машина ритуальной службы и из дома вывезли труп.

После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах.

Адвокату силовики сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия" и был застрелен.

По факту оккупантами возбуждено уголовное дело "о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Российские силовики убили ветерана крымско-тарарського национально-освободительного движения 82-летнюю Веджие Кашицу. Ее и Бекира Дегерменджы, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова захватили русские. Обвинили в вымогательстве, совершенном группой лиц.