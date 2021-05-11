В Крыму во время обысков убили человека

Российская ФСБ провела обыски в крымских татар в селе Заветном и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя.
Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова сообщает, что во время обысков убили его клиента, который якобы оказывал сопротивление.
Район возле дома Рахимова правоохранители оцепили в 6:30. Он в это время находился в Симферополе на заработках.
После обыска жену Рахимова отвезли в участок по вопросам миграции ОМВД.
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Позже активисты "Крымской солидарности" сообщили об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Рахимов.
Соседи рассказали активистам, утром в доме слышали перестрелку и взрыв. На месте обыска правоохранители запретили проводить съемку и выставили оцепление далеко от дома.
Далее к домовладениям приехала машина ритуальной службы и из дома вывезли труп.
После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах.
Адвокату силовики сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия" и был застрелен.
По факту оккупантами возбуждено уголовное дело "о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Российские силовики убили ветерана крымско-тарарського национально-освободительного движения 82-летнюю Веджие Кашицу. Ее и Бекира Дегерменджы, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова захватили русские. Обвинили в вымогательстве, совершенном группой лиц.
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