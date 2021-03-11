В Крыму в упадке сельское хозяйство. Сотни тысяч людей без работы

В Крыму гибнет выращивания полуводных культур. Фото: igotoworld.com

Отрасли сельского хозяйства Крыма, что напрямую зависят от пресной воды Днепра, сходят на нет. Без работы остаются сотни тысяч крымчан, села пустуют. Но РФ абсолютно не беспокоят аграрные вопросы.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Лиев, бывший председатель комитета водохозяйственного строительства и орошаемого земледелия Автономной Республики Крым.

"Большинство территорий Крыма сегодня - это степь, а еще 60 лет назад его считали полупустыней и там вообще ничего не выращивали и даже почти не жили люди. Жизнь полуострову дала именно днепровская вода. По Северо-Крымскому каналу приходило примерно 1,4 миллиардов кубов воды. Из них 700 миллионов кубов шло на затопление 300 тысяч рисовых чеков (участки пашни для выращивания полуводных культур залитые водой и огорожены валами, удерживающими ее - Gazeta.ua). Он был приоритетным в аграрной политике Крыма, ведь поставлял почти 80 процентов всего риса, что производили в Украине. Он очень ценился, ведь значительно отличался того, что нам привозят из Китая или Вьетнама. Оттуда нам достается то, что уже на этапе истечения срока хранения и больше напоминает крахмал. Крымский рис значительно полезнее и с особым вкусом. В местных санаториях даже были специальные диеты на основе него. Но уже 5 лет рис на полуострове вообще не растет. Еще первые годы после аннексии в некоторых регионах пытались сохранить производство, но без Днепра это невозможно. Соответственно без работы остались почти 100 тысяч крымчан", - объясняет Лиев.

Еще одним культурами, которые пали без пресной воды, является соя, подсолнечник и корма для животноводства.

"Для них специально оборудовали 400 тысяч гектаров орошаемых земель. Благодаря орошению аграрии почти не рисковали, потому что меньше зависели от погодных условий. Также первыми получали урожай, соответственно продавали дороже. К тому же это еще около 100 тысяч рабочих мест. Теперь безработные крымчане вынуждены мигрировать. Переезжали в крымские города, Россию, Украину или в другие страны на заработки. В селах остались преимущественно пожилые женщины".

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Решать аграрные проблемы полуострова некому.

"Можно было бы организовать опреснения морской воды. Но для потребностей людей пресной воды достаточно, а для садоводства - невыгодно. Выращенные таким образом культуры стоили бы немного дешевле золота. И не забываем, что Россия захватывала Крым не для садоводства, поэтому их не беспокоят аграрные проблемы. Крым им нужен только для строительства военных баз, чем собственно и занимаются", - сказал Лиев.

В оккупированном Крыму быстро мелеют водохранилища, от которых зависят крупные города. Первые проблемы с водой возникли в Симферополе летом 2020 года. В Симферопольском районе воду включают по 3 часа утром и вечером. Симферополь ранее обеспечивали из Аянского, Симферопольского и Партизанского водохранилищ. Уровень воды в них еще осенью упал до критических отметок.