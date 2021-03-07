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воскресенье, 07 марта 2021 18:27

В Крыму продолжают высыхать водохранилища

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В Крыму продолжают высыхать водохранилища
Истощены более 10 крупных водохранилищ. Фото: gettyimages.com

В оккупированном Крыму быстро мелеют водохранилища, от которых зависят крупные города.

Первые проблемы с водой возникли в Симферополе летом 2020 года. В Симферопольском районе воду включают по 3 часа утром и вечером, сообщает "Крим.Реалії".

Симферополь ранее обеспечивали из Аянского, Симферопольского и Партизанского водохранилищ. Уровень воды в них еще осенью упал до критических отметок.

Через некоторое время воду по графику ввели в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Регулярные войска оккупантов прокладывали трубопровод и качали воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ и реки Биюк-Карасу.

Симферопольское и Загорское водохранилища полностью иссякли. Они обеспечивали водой Ялту. Запасов Загорского и Счастливенское водохранилищ хватит максимум на 3 месяца, назревает экологическая катастрофа.

В Изобильненском водохранилище критически низкий уровень воды. Оно подает воду в Алушту.

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85% потребностей Крыма в пресной воде Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды приостановили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Регулярное использование подземных запасов воды привело к засолению почвы на полуострове. Малое количество осадков и малоснежная зима 2020-го привели к засухе.

Мониторинговая миссия ООН в Украине сообщила, согласно международному праву Россия несет полную ответственность за обеспечение населения водой. В Киеве утверждают, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу восстановят только после деоккупации.

Россияне заявляют, что 2 из 28 водохранилищ в Крыму истощены и прошли отметку "мертвый объем". По состоянию на 26 февраля полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них не прибавилось. Приближается к "мертвому объему" Балановское водохранилище.

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Дата
07
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