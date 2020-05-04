В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водой

В Крыму водохранилища уменьшились вдвое. Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

По сравнению с минувшим годом, объем воды в водохранилищах оккупированного Россией Крыма уменьшился почти в 2 раза.

Как пишет "Радио Свобода", по данным местного Гидрометцентра в мае 2019 года запас воды составлял 204,955 млн куб. метров, что на 110,175 млн больше, чем в мае нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали, сколько украинцев оккупанты незаконно удерживают в Крыму

Так, за апрель Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 млн куб. метров, Счастливое – на 0,285 млн куб. метров, Чернореченское – на 0,932 млн, Симферопольское – всего на 570 тыс. кубометров.

Ранее так называемая глава оккупационной власти Симферополя Елена Проценко призвала жителей города беречь воду и отметила, что ситуация очень сложная.

Российские оккупанты начали вводить меры, позволяющие, по их мнению, снизить потребление воды в Севастополе.