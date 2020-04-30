В Севастополе начали экономить воду

В Севастополе готовятся экономить воду. Фото: pixabay.com

Российские оккупанты начинают вводить меры, позволяющие, по их мнению, снизить потребление воды в Севастополе.

Об этом пишет Blackseanews со ссылкой на информацию так называемого врио губернатора города Михаила Развожаева.

Делается это, по словам представителя оккупационных властей, из-за "возможно засушливого лета".

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"Действительно, есть циклы определенные, были, по документам, в 90-е такие годы. Сейчас готовятся паллиативные меры, они позволят продлить [ресурс воды]", – сказал Развожаев.

По его словам, проведен аудит сетей, проверят еще ряд объектов, на автомойках и других подобных объектах проводится рециклинг используемой воды, в этот же режим планируется перевести организации, ухаживающие за парками и скверами. В садовых товариществах, где есть скважины, их расконсервируют и будут использовать для полива.

"Там, где нет скважин, будет режим подачи воды", – отметил Развожаев.

При этом водоснабжение жилых домов в Севастополе пока ограничивать не будут.

На вопрос, что будет с водой в следующем году, российский чиновник обтекаемо ответил, что "есть определенные стратегии", но он пока не хочет их анонсировать.

У Зеленского заявили, что Украина не должна возобновлять водоснабжение оккупированного Крыма до момента деоккупации.