В Севастополе начали экономить воду

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1125
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1035
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3042
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2313
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4743
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6120
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
6
12
9
3
20
В Симферополе назревает гуманитарная катастрофа
В Симферополе назревает гуманитарная катастрофа
В Крыму сняли скандальное шоу с &quot;солдатками&quot;
В Крыму сняли скандальное шоу с "солдатками"
Без наблюдателей и татар - у Криму провели &quot;референдум&quot;
Без наблюдателей и татар - у Криму провели "референдум"
Крымчанам запретили петь гимн Украины возле памятника Шевченко
Крымчанам запретили петь гимн Украины возле памятника Шевченко
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Видео
Все видео
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Нардеп на карантине учит украинский язык
Нардеп на карантине учит украинский язык
Джамала обратилась к крымчанам
Джамала обратилась к крымчанам
В Москве подписали документ по Крыму
В Москве подписали документ по Крыму
Дело Чийгоза: в РФ возбудили дело против украинских правоохранителей
Дело Чийгоза: в РФ возбудили дело против украинских правоохранителей
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2826
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1944
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 657
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 10:51

В Севастополе начали экономить воду

  Комментировать
В Севастополе начали экономить воду
В Севастополе готовятся экономить воду. Фото: pixabay.com

Российские оккупанты начинают вводить меры, позволяющие, по их мнению, снизить потребление воды в Севастополе.

Об этом пишет Blackseanews со ссылкой на информацию так называемого врио губернатора города Михаила Развожаева.

Делается это, по словам представителя оккупационных властей, из-за "возможно засушливого лета".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым стоит на грани гуманитарной катастрофы

"Действительно, есть циклы определенные, были, по документам, в 90-е такие годы. Сейчас готовятся паллиативные меры, они позволят продлить [ресурс воды]", – сказал Развожаев.

По его словам, проведен аудит сетей, проверят еще ряд объектов, на автомойках и других подобных объектах проводится рециклинг используемой воды, в этот же режим планируется перевести организации, ухаживающие за парками и скверами. В садовых товариществах, где есть скважины, их расконсервируют и будут использовать для полива.

"Там, где нет скважин, будет режим подачи воды", – отметил Развожаев.

При этом водоснабжение жилых домов в Севастополе пока ограничивать не будут.

На вопрос, что будет с водой в следующем году, российский чиновник обтекаемо ответил, что "есть определенные стратегии", но он пока не хочет их анонсировать.

У Зеленского заявили, что Украина не должна возобновлять водоснабжение оккупированного Крыма до момента деоккупации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Севастополе начали экономить воду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 112463
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 91876
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 20358
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 16282
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10494
Крым
В оккупированном Крыму имама оштрафовали за молитву
В оккупированном Крыму имама оштрафовали за молитву Просмотров: 126
Оккупанты готовят празднование в Крыму
Оккупанты готовят празднование в Крыму 1 Просмотров: 225
В США предложили ввести новые санкции против РФ
В США предложили ввести новые санкции против РФ Просмотров: 522
У президента назвали главную проблему обмена пленными
У президента назвали главную проблему обмена пленными 1 Просмотров: 369
В Украине просят спасти единственный крымскотатарский телеканал
В Украине просят спасти единственный крымскотатарский телеканал Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
Голосов: 7431
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua