В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста

Обыски в доме продолжаются. Фото: скриншот с видео

Утром 28 декабря в дом 34-летнего Рустема Ибадлаева в поселке Советское в оккупированном Россией Крыму пришли с обысками несколько человек в камуфляже.

Об этом сообщило гражданское объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Активист с супругой и тремя детьми был дома. Изъяли ли что-то силовики, пока неизвестно. Рядом с его домом, где он арендует жилье, собираются крымско-татарские активисты.

Силовики утверждают, что следственные меры касаются предыдущих владельцев дома.

В октябре этого года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Задержан он под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда". Активистов, встречавших со следственного изолятора Семедляева, задержали. Речь идет о 31 человеке. В частности женщин и журналистов. Их отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.