В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1080
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 864
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2682
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2664
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 999
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 963
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2322
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11529
Фото
Все фото
6
6
6
7
3
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Киевское здание &quot;разрисовали&quot; крымско-татарским орнаментом Орьнек
Киевское здание "разрисовали" крымско-татарским орнаментом Орьнек
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Артиллерия ВСУ отбила &quot;вражескую атаку&quot; вблизи админграницы с Крымом
Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Видео
Все видео
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 864
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1764
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1341
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2268
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 351
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 09:43

В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста

  Комментировать
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
Обыски в доме продолжаются. Фото: скриншот с видео

Утром 28 декабря в дом 34-летнего Рустема Ибадлаева в поселке Советское в оккупированном Россией Крыму пришли с обысками несколько человек в камуфляже.

Об этом сообщило гражданское объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Активист с супругой и тремя детьми был дома. Изъяли ли что-то силовики, пока неизвестно. Рядом с его домом, где он арендует жилье, собираются крымско-татарские активисты.

Силовики утверждают, что следственные меры касаются предыдущих владельцев дома.

В октябре этого года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Задержан он под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда".

Активистов, встречавших со следственного изолятора Семедляева, задержали. Речь идет о 31 человеке. В частности женщин и журналистов. Их отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22977
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 18046
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9621
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 6723
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5130
Крым
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС
РФ втрое увеличила число кораблей в Черноморском флоте – командующий ВМС Просмотров: 666
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
6
 Просмотров: 1044
Министру транспорта России и его заместителю сообщили о подозрении
Министру транспорта России и его заместителю сообщили о подозрении Просмотров: 306
Компании в Крыму скрывают данные о владельцах - боятся санкций
Компании в Крыму скрывают данные о владельцах - боятся санкций Просмотров: 117
Позиция Лукашенко по Крыму зависит от действий украинских властей - посол Беларуси
Позиция Лукашенко по Крыму зависит от действий украинских властей - посол Беларуси Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
2
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
1
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Голосов: 9216
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть