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четверг, 28 января 2021 19:53

В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион
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Российские наемники развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион.

Развертывание состоялось для проведения учений на территории полуострова, сообщает Корреспондент.

Российские наемники проведет обучение в аннексированном Крыму. Фото: korrespondent.net
Российские наемники проведет обучение в аннексированном Крыму. Фото: korrespondent.net
Российские наемники проведет обучение в аннексированном Крыму. Фото: korrespondent.net
Российские наемники проведет обучение в аннексированном Крыму. Фото: korrespondent.net

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"Следующим этапом полевого выхода дивизиона станет проведение совместных учений с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", - говорится в сообщении.

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от Водяного враг открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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