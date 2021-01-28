В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион

Российские наемники развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион.

Развертывание состоялось для проведения учений на территории полуострова, сообщает Корреспондент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированый Донецк приехала пропагандистка Путина

"Следующим этапом полевого выхода дивизиона станет проведение совместных учений с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", - говорится в сообщении.

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от Водяного враг открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.