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вторник, 31 июля 2018 19:30

В Крыму пьяный парень облил девушку бензином и поджег ее

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В Крыму пьяный парень облил девушку бензином и поджег ее
Пьяный парень во время ссоры пытался убить свою девушку. Фото: nj

В аннексированном Крыму возле Ялты пьяный парень облил свою девушку бензином и поджег.

Все произошло в разгар ссоры, сообщает местное издание.

"Инцидент произошел в ночь на 29 июля около двух часов ночи понедельника, 30 июля, на АЗС "Атан" в поселке Никита, что под Ялтой. Что стало причиной конфликта, остается неизвестным, но на заправку молодой человек приехал пьяным и вел себя агрессивно. Услышав неприятные слова в свой адрес, он выхватил пистолет с заправочной колонки, облил девушку бензином и поджег ", - говорится в сообщении.

Сотрудники АЗС и очевидцы бросились на помощь, однако быстро потушить пламя не удалось. Девушка получила 90% ожогов тела, одежда на ней фактически расплавилась. Информации о состоянии потерпевшей сейчас нет.

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Против мужчины возбудили уголовное дело, его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.

Полиция Киева задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на Оболони. Тело нашли в лесополосе накануне ночью.

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