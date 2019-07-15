В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 477
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 576
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2844
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1242
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 774
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1899
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5545
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
12
7
9
4
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
&quot;Пусть рассказывают лох*м в России&quot; - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
Видео
Все видео
В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько
В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 477
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1575
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 774
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 135
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
понедельник, 15 июля 2019 17:59

В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько

  Комментировать
В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько
Олега Приходько активно репрессируют оккупанты за его жизненную позицию. Фото: Крим.Реалии

Проукраинского активиста Олега Приходько оккупанты из России заставили заплатить штраф.

Мужчину обвинили в пропаганде нацизма судьи так называемого Сакского районного суда Крыма, сообщают Крим.Реалии.

"Приезжаю в прокуратуру, они мне начали зачитывать обвинения: 20.3 Пропаганда нацизма. Жена в шоке, а я думаю: о, интересный поворот. Я люблю историю, так вот они у меня изъяли все: немецкие газеты, символику. Заставили заплатить штраф 2 тыс. рублей. Ну что, пойдем, пополним бюджет Российской Федерации", - говорит мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка хронического маразма: россияне проверяют имущество украинца на экстремизм

К 69-летнему проукраинскому активисту Олегу Приходько пришли с обыском российские силовики.

У мужчины забрали гаджеты, CD-диски и макеты пластмассовых автоматов, которые висели на стене, сообщают Крим.Реалии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 38311
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 34174
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 31325
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13698
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
20
 Просмотров: 11232
Крым
Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста
Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста Просмотров: 225
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина 2 Просмотров: 2889
Украинскому моряку необходима повторная операция
Украинскому моряку необходима повторная операция Просмотров: 324
ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом
ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом Просмотров: 927
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 38311
Больше всего комментируют
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
6
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
5
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
5
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 4553
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua