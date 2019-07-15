В Крыму продолжают репрессировать семью Олега Приходько

Олега Приходько активно репрессируют оккупанты за его жизненную позицию. Фото: Крим.Реалии

Проукраинского активиста Олега Приходько оккупанты из России заставили заплатить штраф.

Мужчину обвинили в пропаганде нацизма судьи так называемого Сакского районного суда Крыма, сообщают Крим.Реалии.

"Приезжаю в прокуратуру, они мне начали зачитывать обвинения: 20.3 Пропаганда нацизма. Жена в шоке, а я думаю: о, интересный поворот. Я люблю историю, так вот они у меня изъяли все: немецкие газеты, символику. Заставили заплатить штраф 2 тыс. рублей. Ну что, пойдем, пополним бюджет Российской Федерации", - говорит мужчина.

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К 69-летнему проукраинскому активисту Олегу Приходько пришли с обыском российские силовики. У мужчины забрали гаджеты, CD-диски и макеты пластмассовых автоматов, которые висели на стене, сообщают Крим.Реалии.