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понедельник, 01 октября 2018 19:36

В Крыму полиция задержали соратника российской власти

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В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Ялте задержали лидера местной "самообороны" Овсепа Минасяна. Фото: скриншот

Крымские правоохранители задержали в оккупированной Ялте лидера местной "самообороны" Овсепа Минасяна. Ранее этого преемника российской власти лично наградил грамотами за заслуги Владимир Путин.

О задержании Минасяна рассказал атаман российской организации "Крымское казачество" Сергей Акимов, передает "Крым.Реалии".

"На площадь Ленина в Ялте вышел Овсеп Минасян с требованием прекратить произвол, который творится сейчас в Крыму. Жилья нет, повышение цен, власть не действует. Самого Овсепа безосновательно отодвинули в очереди за квартирой", - отметил Акимов.

Минасян протестовал с плакатами, на которых было написано: "Объявляю бессрочную голодовку" и "Остановите беспредел в Крыму".

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"Минасяна забрали. На лавочке остались лежать плакаты, грамоты, которые ему лично вручал Путин", - рассказал Акимов.

Также в Facebook опубликовали видео, на котором Овсеп Минасян стоит на площади Ленина в военной форме с наградами и общается с представителями российской полиции. Сам Минасян говорит, что вышел на одиночный пикет и сообщил об этом властям. Однако, несмотря на это, правоохранители забрали мужчину и повели в неизвестном направлении.

Ранее, в Симферополе провели митинг против российской пенсионной реформы. Впервые на подобных мероприятиях люди открыто раскритиковали президента России Владимира Путина.

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