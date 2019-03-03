В Крыму полиция отпустила архиепископа Климента

Архиепископа Климента отпустили из полицейского участка. Фото: Krymr

В Крыму российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.

Владыка более 5 часовбыл в полицейском участке. Об этом сообщила сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

Как отмечается, местные правоохранители называли разные причины задержания. Сначала заявили о звонке от "прихожанина" храма, настоятелем которого является Климент, что сообщил о "похищении церковных вещей". Позже священнослужителя обвинили в том, что он "нецензурно выражался" в районе автовокзала.

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"Архиепископ Климент Симфоропольский и Крымский, по версии полиции, украл со своей церкви религиозные вещи, после чего матерился на рынке центрального вокзала Симферополя. Новый рубеж абсурда пройден", - иронизирует правозащитник владыки Эмиль Курбединов.

В сети появилось первое видео после освобождения Климента с "Центрального районного отдела полиции" Симфероля.

В оккупированном Крыму в воскресенье, 3 марта, задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. Священнослужителя сняли с автобуса на автовокзале Симферополя.