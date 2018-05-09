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среда, 09 мая 2018 11:46

В Крыму похитили задержанного ФСБ украинца - адвокат

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В Крыму похитили задержанного ФСБ украинца - адвокат
Стешенко пересек пункт пропуска "Чонгар". После того пропал без вести и перестал выходить на связь. Фото: КримSOS

Адвоката Айдер Азаматов убежден, что харьковчанина 27-летнего Александра Стешенко похитили из спецприемника в Симферополе.

Мужчину задержала ФСБ Крыма в апреле. Планировала незаконное пересечение границы к полуострову. Его должны отпустить из спецприемника 24 апреля, но увезли в неизвестном направлении. Азаматов подал в полицию оккупированного Крыма заявление о похищении Стешенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Направил заявление в полицию о похищении Стешенко Александра. Кстати, последнее место, где его видели и где он собственно и был похищен неизвестными, находится в пяти метрах от отделения полиции, куда и было подано заявление. Воруют прямо перед" носом " у правоохранителей ", - написал адвокат.

Азаматов рассказал, что посещал Киевский и Железнодорожный райсуд Симферополя и главное управление ФСБ в Крыму. Там ему посоветовали обратиться в Управление погранслужбы. Пограничники ответили, что ничего не знают о Стешенко и не применяли к нему претензий, задержаний или ареста. В спецприемнике подтверждали, что удерживали человека с таким призвещем, но его дальнейшее местонахождение не знают.

12 апреля активисты из общественной инициативы "Крым SOS", что российские силовики задержали Александра Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" на въезде в аннексированного Россией Крыма. Об этом им сообщила мать задержанного. Позже ФСБ России начала отрицать, что задерживала харьковчанина. Его нашли в спецприемнике для тех, кто отбывает административное наказание. 24 апреля его должны были выпустить, но посадили в неопознанный белый микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

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