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В Крыму подожгли машины в военно-патриотическом лагере оккупантов

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В оккупированном Россией Крыму неизвестные сожгли три автомобиля фанатов "русского мира".

Инцидент произошел под Севастополем в селе Колхозное Балаклавского района, передает блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.

Автор: КРЫМский бандеровец
  В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"
В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"

"В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. "военно-патриотического клуба", которые стояли лагерем в селе Колхозном", - написал он.

Автор: КРЫМский бандеровец
  В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"
В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"

"Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах", - добавил блогер.

Автор: КРЫМский бандеровец
  В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"
В Крыму сожгли машины сторонников "русского мира"

Накануне оккупанты в Крыму поиздевались над детьми.

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В Героевке на возложение цветов к братской могиле от жары потерял сознание ребенок.

Ему не смогли оказать квалифицированную помощь, потому что на митинге не было медиков. Позже стало плохо еще одному ребенку.

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