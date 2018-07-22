В Крыму подожгли машины в военно-патриотическом лагере оккупантов

В оккупированном Россией Крыму неизвестные сожгли три автомобиля фанатов "русского мира".
Инцидент произошел под Севастополем в селе Колхозное Балаклавского района, передает блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.
"В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. "военно-патриотического клуба", которые стояли лагерем в селе Колхозном", - написал он.
"Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах", - добавил блогер.
Накануне оккупанты в Крыму поиздевались над детьми.
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В Героевке на возложение цветов к братской могиле от жары потерял сознание ребенок.
Ему не смогли оказать квалифицированную помощь, потому что на митинге не было медиков. Позже стало плохо еще одному ребенку.
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