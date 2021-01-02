В Крыму пересох живописный водопад

Су-Учхан пересох. Фото: Крым. Реалии

В Крыму практически полностью пересох водопад Су-Учхан, сейчас только в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода.

"Водопад Су-Учхан - это часть верхнего течения реки Кызылкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кызыл-Коба). В полноводные годы река мощными струями падает с 25-метровой высоты склона горы Базар-Оба. теперь же, из-за отсутствия дождей и снега, Кызылкобинка сильно обмелела", - информируют Крым.Реалии.

Су-Учхан переводится с крымскотатарского языка, как "падающая вода". Водопад является одной из знаковых достопримечательностей ландшафтно-рекреационного парка Урочище Кызыл-Коба. Во время таяния снега или ливневых дождей Су-Учхан, а затем и река Кызылкобинка, направляется вниз по каменистым склонам, образуя водопады поменьше и неглубокие плотины под ними, которые еще называют "ваннами молодости". Однако теперь эта красота природы недоступна посетителям парка.

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Напомним, в аннексированном Крыму возник критический дефицит пресной воды из-за засухи и прекращения водоснабжения с материковой Украины.