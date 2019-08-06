В Крыму отпустили политзаключенного Стешенко

Стешенко уже в Харькове. Фото: "Цензор"

В оккупированном Крыму освободили Александра Стешенко.

Украинец сейчас дома, в Харькове, сообщил активист Объединение родственников политзаключенных Кремля, брат удерживаемого в России политзаключенного Евгения Панова Игорь Котельянец в Facebook.

"Политзаключенного из списка Сенцова Сашу Стешенко освободили. Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Сашу вывозили из Крыма на материк", - написал он.

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Котельянец поблагодарил за помощь представителю президента на полуострове Антону Кориневичу.

12 апреля активисты из общественной инициативы "Крым SOS" сообщили, что российские силовики задержали Александра Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" на въезде в аннексированный Россией Крым. Об этом им сообщила мать задержанного. Позже ФСБ России начала отрицать, что задерживала харьковчанина. Его нашли в спецприемнике для тех, кто отбывает административное наказание. 24 апреля его должны были выпустить, но посадили в неопознанный белый микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.