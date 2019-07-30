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вторник, 30 июля 2019 08:48

В Крыму оккупанты оградили море колючей проволокой фото

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Море на территории пляжа "Яшмовый" в Крыму оккупанты отгородили колючей проволокой.

Эта территория находится в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, пишет в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Автор: twitter.com/KrimRt
  Оккупанты в Крыму отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой
Оккупанты в Крыму отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой

"Вот оно, море за колючей проволокой. Пляж "Яшмовый". За колючкой - места отдыха освободителей гардемаринов от всего. Генеральский пляж МО РФ", - говорится в сообщении.

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При этом местные жители отметили, что оккупанты использовали не просто колючую проволоку, а противопехотные заграждения "спираль Бруно".

"Ни в советское время, ни за Украины не было колючей проволоки в воде. Не говоря уже о "спирали Бруно", которая рвет человека на куски. Если ребенок даже при небольших волнах прибьется к этой спирали - будет беда", - пишет Виктор Ядуха.

Оккупанты перекрыли очередной севастопольский пляж. На въезды до пляжа насыпали кучу земли после того, как берег моря посетило высшее руководство российской полиции.

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Голосов: 5173
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
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