В Крыму оккупанты оградили море колючей проволокой фото

Море на территории пляжа "Яшмовый" в Крыму оккупанты отгородили колючей проволокой.

Эта территория находится в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, пишет в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим25%.

Автор: twitter.com/KrimRt Оккупанты в Крыму отгородили море на территории пляжа "Яшмовый" колючей проволокой

"Вот оно, море за колючей проволокой. Пляж "Яшмовый". За колючкой - места отдыха освободителей гардемаринов от всего. Генеральский пляж МО РФ", - говорится в сообщении.

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При этом местные жители отметили, что оккупанты использовали не просто колючую проволоку, а противопехотные заграждения "спираль Бруно".

"Ни в советское время, ни за Украины не было колючей проволоки в воде. Не говоря уже о "спирали Бруно", которая рвет человека на куски. Если ребенок даже при небольших волнах прибьется к этой спирали - будет беда", - пишет Виктор Ядуха.

Оккупанты перекрыли очередной севастопольский пляж. На въезды до пляжа насыпали кучу земли после того, как берег моря посетило высшее руководство российской полиции.