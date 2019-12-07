В Крыму обокрали храм ПЦУ

Климент сообщил о краже. Фото: TVi.UA

Рабочие, которые делают ремонт в Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, вынесли из храма радиоаппаратуру.

Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, сообщает "Крым.Реалии".

"Когда меня не было в Крыму, рабочие, которые делают ремонт в церкви, нас обокрали. Кража произошла на втором этаже. Незаконно были выломаны двери, старые деревянные, под видом ремонта, устанавливаются новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал", - рассказал Климент.

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Это не первая попытка рабочих украсть что-то в храме.

Священнослужитель обратился в полицию.

Жители поселков оккупированного Крыма Грэсовский, Аграрное, Молодежное и поселка Битумное, Симферопольского района жалуются на химические выбросы в воздухе. Воздух загрязняют промышленные отходы с предприятий, расположенных возле населенных пунктов.