В Крыму начали массово задерживать активистов и журналистов

У Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе проходят массовые задержания. Фото: Фото: facebook.com/KRYM.SOS/

В понедельник, 25 октября, у подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе проходят массовые задержания крымскотатарских активистов и журналистов.

Уже задержали журналистов Руслана Параламова и Зидана Аджикелямова. У них были редакционное задание и соответствующая пресс-карта российского издания "Грани", сообщили в Facebook проекта "Крим_SOS".

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Отмечается, что журналисты и активисты возле суда следят за рассмотрением апелляционной жалобы на приговор Красногвардейской группе "дела Хизб ут-Тахрир".

"Рассмотрение жалобы проходит в Апелляционном военном суде РФ в городе Власиха Московской области. В Крымском гарнизонном военном суде происходит трансляция заседания", - уточнили активисты.

25 марта 2019-го в аннексированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар по обвинению в причастности к исламскому движению "Хизб ут-Тахрир". В России с 2003 года членов партии судят и сажают в тюрьмы, как террористов. После аннексии полуострова, преследовать начали сторонников из крымских татар. "Хизб ут-Тахрир" - это международная исламская политическая партия. Ее основал в 1953 году в Иерусалиме судья шариатского апелляционного суда Такикуддин ан-Набхани. Члены "Хизб ут-Тахрир" работают по всему миру. На территории бывшего Советского Союза "Хизб ут-Тахрир" начала действовать с 1995 года. В Украине насчитывает около тысячи участников. Партия запрещена в 29 странах мира, в частности в Германии, Китае и Турции. В России с 2003 года деятельность "Хизб ут-Тахрир" считается террористической, а в Казахстане с 2005 - экстремистской. США не запрещает деятельность из-за отрицания ее членами любого насилия. Но считает, что ее последователи могут поддерживать терроризм.