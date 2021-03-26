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пятница, 26 марта 2021 07:49

В Крыму на радиостанциях зазвучало зашифрованное поздравление с Днем СБУ

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В Крыму на радиостанциях зазвучало зашифрованное поздравление с Днем СБУ
Сразу на нескольких крымских радиостанциях 25 марта зазвучали два зашифрованных поздравления с Днем СБУ Фото: pravda.com.ua

В оккупированном Крыму сразу на нескольких крымских радиостанциях 25 марта зазвучали два зашифрованных поздравления с Днем СБУ.

"Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской. Коллеги из театра на Владимирской приветствуют бывших коллег из театра на Ивана Франко с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности ", - говорилось в приветствии.

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На сленге спецслужб "театр" - это управление СБУ, пишет tsn.ua. Именно на улице Ивана Франко в Симферополе в оккупации работала Служба безопасности Украины. Сейчас там - офис российской ФСБ. В Киеве на улице Владимирской же расположено Центральное управление СБУ.

Через поздравления российская ФСБ уже начала проверку и пытается установить заказчика.

СБУ обнародовала дополнительные доказательства незаконной поставки военных товаров из РФ. По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы является бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

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