СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко

СБУ обнародовала дополнительные доказательства незаконной поставки военных товаров из РФ.
Информацию обнародовали сегодня на специальном брифинге, в котором приняли участие представители СБУ и Офиса генпрокурора.
"По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы является бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ"", - говорится в сообщении.
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Шевченко и фигуранту ряда уголовных производств, связанных с Укроборонпромом Андрею Рогозе сообщили о подозрении.
Служба безопасности Украины задержала бывшего нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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