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понедельник, 07 мая 2018 20:55

В Крыму может погибнуть часть урожая

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В Крыму может погибнуть часть урожая
Зимой на полуострове выпало недостаточно осадков. Фото: VistaNews

В оккупированном Крыму из-за засухи может погибнуть урожай озимых и яровых культур.

"Обследование посевов по регионам показало, что в большинстве районов сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой и, при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей, это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях", - говорится в сообщении подконтрольного оккупантам Министерства сельского хозяйства, сообщает "Крим.Реалии".

Плохая ситуация сложилась из-за недостатка осадков зимой.

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"Согласно аналитике, которую провело наше ведомство, вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развития. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась", - отметил руководитель ведомства Андрей Рюмшин.

Наиболее опасная ситуация с урожаем озимых сложилась на севере и востоке Крыма.

В сети показали, как российские оккупанты продолжают уничтожать экологию полуострова Крым, сбрасывая в море нечистоты.

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мая

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