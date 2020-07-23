В Крыму изуродовали уникальный пляж

В оккупированном Крыму из уникального пляжа сделали автостоянку. Фото: arc.construction

Возле Севастополя оккупанты уничтожили уникальный пляж под названием Немецкая балка.

Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, за последнее время отсюда якобы в целях борьбы с риском оползней вывозилось большое количество грунта.

Грунт использовался для других строек вблизи Севастополя, а уникальный природный объект полностью уничтожен, Теперь на его месте — автомобильная парковка.

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Берег Немецкой балки представляет собой обрыв из глинистой красноватой почвы. Под ним расположен пляж шириной около 50 м, покрытый песком, смешанным с мелкой галькой. Такую же структуру имеет и морское дно.

Этот пляж обычно выбирали для отдыха туристы, предпочитающие пляжной инфраструктуре простор и чистую воду.

Ранее стало известно, что в аннексированном Крыму на грани высыхания оказались Белогорское и Тайганское водохранилища.