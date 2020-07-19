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воскресенье, 19 июля 2020 03:06

В Крыму высыхают водохранилища

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В Крыму высыхают водохранилища
В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания.

В аннексированном Крыму на грани высыхания Белогорское и Тайганского водохранилища.

Так, состояние Белогорского водохранилища в июле значительно ухудшилось. После высыхания верхнего водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и средняя часть водохранилища, пишут "Крим.Реалии" со ссылкой на активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова.

Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, сейчас превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года еще не было.

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"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями", - рассказывает Меметов.

Он отметил, что сейчас на водохранилище ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе также российские военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища в Симферополь.

"То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище", - отмечает активист.

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что в аннексированном Россией Крыму достаточно воды для того, чтобы ею пользовалось население.

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