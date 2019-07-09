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вторник, 09 июля 2019 14:19

В Крыму экологическая катастрофа - гибнет рыба и звери

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В оккупированной Керчи в районе Нижньочурбашского шламохранилища заметили массовый мор малой рыбы.

"Массовый мор рыбы. Запах тухлой рыбы разносится на всю округу", - рассказал керчанин крымском СМИ Керчь.FM.

Экологи предполагают, что катастрофа произошла из-за разрушения дамбы в озере Нижнее-Чурбашское. В него Камыш-Бурунский железорудный комбинат сбрасывал токсичные отходы.

Автор: Керчь.fm
  Дохлая рыба на берегу шламохранилища в Героевке
Дохлая рыба на берегу шламохранилища в Героевке

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Эти отходы оккупанты в январе начали добывать, используя как смесь для бетона. Для этого начали выкапывать песок на дамбе нижнего хранилища.

"Созданные на месте крымских озер Нижне-Чурбашское и Верхне-Чурбашевское хранилище отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, содержащие токсичные вещества в виде мелкодисперних частиц. Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 30-150 раз в зависимости от места забора пробы. При этом накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка ", - сообщают на ресурсе Черноморская безопасность.

Автор: МинВОТ
  Расположение Верхне-Чурбашевского и Нижне-Чурбашевского хвостохранилищ.
Расположение Верхне-Чурбашевского и Нижне-Чурбашевского хвостохранилищ.

В комментариях под новостью люди возмущаются.

"Вот вам и доказательства, раскопали могильник, а теперь пытаются всех успокоить, что все хорошо. Но нехорошо, ведь не зря все это закапывали в землю", - пишет посетитель с ником Крепкий орех.

"И какие гнилые отмазки придумают на этот раз? Наверное, на жару спишут, с экологией все в порядке, повода для волнений нет. Там на городском пляже у купающихся кожа волдырями еще не покрывается?" - прокомментировал пользователь starbear.

"Если долго молчать, то будем, как и рыба", - написал Николай.

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Автор: Керчь.fm
  Дохлая рыба на берегу шламохранилища в Героевке
Дохлая рыба на берегу шламохранилища в Героевке

"Вот она родная гавань! Токсический песок делает свое дело, а нам втирают, что он безопасен. Природа долго терпит, но мстит жестоко, и если пескотырщики не ассоциируют себя с этой страной, то мы живем на одном глобусе. Черное море не только наше, еще и Турции, Румынии, Болгарии, но там люди умные развивают курортный бизнес, ну а нам зачем? Крым наш, мы пришли сюда обогащаться, у природы воровать, она же в прокуратуру не побежит. Вообще я в шоке, пишут, что при Украине был застой 23 года, но таких безобразий она себе не позволяла, ну а теперь на манеже все те же, только быстро переобувшись в воздухе, получили индульгенцию от нынешней власти, тащи все, что можно! Так и не поняла, к чему к дохлой рыбе это мировое соглашение? Или мы его теперь везде лепить будем. Бред какой-то. Вы должны. наоборот, вести борьбу с ними, когда они уничтожат Крым, вы останетесь здесь догнивать с дохлой рыбой. Они вас с собой в другую жизнь не возьмут", - написала пользователь blueberries196.

Оккупанты спровоцировали очередную экокатастрофу в Крыму.

Из-за добычи песка на плавнях Нижне-Чурбашского хвостохранилища, погибают дикие животные, передает крымское СМИ Керчь.ФМ.

У местных жителей начались обострения болезней дыхательных путей.

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