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среда, 17 июля 2019 01:42

В крымском санатории отравились дети: трое в реанимации

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В крымском санатории отравились дети: трое в реанимации
34 ребенка попали в больницу из-за отравления в санатории "Лучистое". Фото: телеканал 24

В Крыму, в санатории "Лучистое" вблизи Евпатории отравились дети.

"34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации", пишет ТАСС.

Причина отравления пока неизвестна. Всего за помощью к медикам обратились около 40 несовершеннолетних. У всех регистрировалась рвота и диарея.

На месте работают специалисты Роспотребнадзора и городской администрации.

"Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем", - сказал начальник лагеря Ренат Каюмов.

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Лагерь продолжает работу в штатном режиме. Всего в санатории "Лучистое" отдыхают около 700 детей.

Ранее в Репужинцях Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

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