В крымском санатории отравились дети: трое в реанимации

В Крыму, в санатории "Лучистое" вблизи Евпатории отравились дети.
"34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации", пишет ТАСС.
Причина отравления пока неизвестна. Всего за помощью к медикам обратились около 40 несовершеннолетних. У всех регистрировалась рвота и диарея.
На месте работают специалисты Роспотребнадзора и городской администрации.
"Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем", - сказал начальник лагеря Ренат Каюмов.
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Лагерь продолжает работу в штатном режиме. Всего в санатории "Лучистое" отдыхают около 700 детей.
Ранее в Репужинцях Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.
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