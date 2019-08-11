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воскресенье, 11 августа 2019 15:30

В Крыме смертность превысила рождаемость

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В Крыме смертность превысила рождаемость
В Крыму количество умерших превысило количество родившихся. Фото: https://takiedela.ru

В оккупированном Крыму в период января-мая родилось 7,6 тыс. детей. При этом количество умерших за это время достигла 12 тыс. человек.

Смертность за 5 месяцев превысила рождаемость почти в 1,6 раза, сообщило издание "Криминформ".

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По данным статистического ведомства, ни в одном регионе полуострова число родившихся не превысило число умерших.

С января по май в Крыму родилось 3,9 тыс. мальчиков и 3,7 тыс. девочек.

За указанный период зарегистрировано более 3 тыс. браков и 2 тыс. разводов. Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а количество зарегистрированных разводов - на 21%.

Недавно лидеры крымских татар призвали президента Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму.

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