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вторник, 28 января 2020 18:50

В Кремле назначили куратора оккупированного Крыма

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В Кремле назначили куратора оккупированного Крыма
Куратором назначили Марата Хуснуллина. Фото: Infox.ru

Новым куратором Кремля в оккупированном Крыму назначили вицепремьера нового правительства РФ Марата Хуснуллина.

Соответствующее решение принял российский премьер Михаил Мишустин, заявил подконтрольный Москве председатель оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает "РИА Новости".

"Я уже говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, мы договорились, что куратором Крыма будет Марат Хуснуллин. Решение принято, я уже поговорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением плана действий", - прокомментировал Аксенов.

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Марат Хуснуллин является уроженцем Татарстана. С 1999 года работал в государственных органах РФ. 10 лет он возглавлял Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. С 2010 года работал в Москве. Занимал должность заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства. В новое правительство РФ вошел 21 января, после того как Дмитрий Медведев вместе с правительством подал в отставку.

Россия за годы аннексии Крыма не принесла ему обещанного процветания. Более того, крымская экономика не может выйти на доокупационний уровень. По итогам 2013 года в Крыму общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов, тогда как в 2019 - 2 млрд.

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