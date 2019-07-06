В интернете высмеяли пустой Керченский мост

В интернете показали пустой городов из Российской Федерации в оккупированный Крым.

Фото размещено на странице "RoksolanaToday & Крим25%" в Twitter.

"Это из Крыма. Сегодня. Отдохнули и домой, в Лаптеландию", - говорится в подписи.

В интернете высмеяли то, что в оккупированный Крым не ездят туристы из России.

Автор: Twitter Показали пустой мост

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"У пропагандистов будет истерика", "Просто денег нет", "Не дождутся", - пишут в комментариях.

Пляжи оккупированного Россией Крыма заполнены максимум на 50%. При том, что пляжный сезон уже достиг пика. Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым и опубликовала соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове.