В интернете высмеяли пустой Керченский мост

В интернете показали пустой городов из Российской Федерации в оккупированный Крым.
Фото размещено на странице "RoksolanaToday & Крим25%" в Twitter.
"Это из Крыма. Сегодня. Отдохнули и домой, в Лаптеландию", - говорится в подписи.
В интернете высмеяли то, что в оккупированный Крым не ездят туристы из России.
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"У пропагандистов будет истерика", "Просто денег нет", "Не дождутся", - пишут в комментариях.
Пляжи оккупированного Россией Крыма заполнены максимум на 50%. При том, что пляжный сезон уже достиг пика. Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым и опубликовала соответствующие снимки популярных мест отдыха на украинском полуострове.
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